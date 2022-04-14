Прямой эфир
Сюжет:

Федерация шахмат России решила вступить в Азиатскую шахматную федерацию

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) принял решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию. Об этом сообщается на сайте ФШР в четверг, 14 апреля.

Ход комиссии: Сергея Карякина отстранили от турнира претендентов
Российский гроссмейстер получил шестимесячную дисквалификацию за политические высказывания

«14 апреля завершилось заочное заседание наблюдательного совета общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России», на котором было принято решение о вступлении ФШР в состав участников Азиатской шахматной федерации», — говорится в сообщении.

Решение было принято единогласно, передает агентство городских новостей «Москва».

Полностью исключить российских шахматистов из FIDE на Украине призвали в связи с начатой 24 февраля Россией спецоперацией по защите Донбасса. До этого, 21 марта, комиссия этики Международной шахматной федерации уже отстранила российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия в соревнованиях в связи с тем, что он четко обозначил свою позицию, поддержав спецоперацию.

24 марта в беседе с «Известиями» Карякин сообщил, что он собирается обжаловать решение Международной шахматной федерации (FIDE) по его дисквалификации. Гроссмейстер пояснил, что ситуация для шахматного мира беспрецедентная, так как его не допустили до важнейшего турнира только за то, что он «поддержал свою страну, своего президента, свою армию и свой народ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию 22 марта, подчеркнул, что у любого гражданина Российской Федерации есть право выразить свою позицию.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о признании своей независимости. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые были ратифицированы на следующий день.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022