Федерация шахмат России решила вступить в Азиатскую шахматную федерацию

Наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) принял решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию. Об этом сообщается на сайте ФШР в четверг, 14 апреля.

«14 апреля завершилось заочное заседание наблюдательного совета общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России», на котором было принято решение о вступлении ФШР в состав участников Азиатской шахматной федерации», — говорится в сообщении.

Решение было принято единогласно, передает агентство городских новостей «Москва».

Полностью исключить российских шахматистов из FIDE на Украине призвали в связи с начатой 24 февраля Россией спецоперацией по защите Донбасса. До этого, 21 марта, комиссия этики Международной шахматной федерации уже отстранила российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия в соревнованиях в связи с тем, что он четко обозначил свою позицию, поддержав спецоперацию.

24 марта в беседе с «Известиями» Карякин сообщил, что он собирается обжаловать решение Международной шахматной федерации (FIDE) по его дисквалификации. Гроссмейстер пояснил, что ситуация для шахматного мира беспрецедентная, так как его не допустили до важнейшего турнира только за то, что он «поддержал свою страну, своего президента, свою армию и свой народ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию 22 марта, подчеркнул, что у любого гражданина Российской Федерации есть право выразить свою позицию.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о признании своей независимости. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые были ратифицированы на следующий день.

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