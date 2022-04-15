В последние недели уровень тревоги у наших сограждан вырос — это заметно по публикациям в соцсетях, видно из данных опросов. Текущая ситуация характеризуется высокой степенью неопределенности, и совершенно нормально, что наша психика реагирует на нее таким образом.

Однако постоянная тревожность не так безобидна, как может показаться. В подобном состоянии человек более склонен к риску или принятию импульсивных, необдуманных решений. Мы видим, что люди бросаются скупать разные товары или спешат куда-то уехать. Индивидуальная тревога перерастает в групповые панические настроения. А у кого-то она может вызывать, наоборот, состояние ступора, оцепенения, даже вести к депрессии.

Тревога может иметь негативные последствия для здоровья, в том числе стать причиной различных соматических проблем. Например, нарушения пищевого поведения: переедания или, наоборот, отсутствия аппетита. Нередки также головные боли, бессонница, нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Продолжительное пребывание в состоянии тревоги может привести к эмоциональному и физическому истощению организма. Поэтому с проблемой надо пытаться справиться.

Первое, что следует сделать: понять, что сейчас испытывать тревогу совершенно нормально. К ней нужно относиться спокойно, принять ее. Не пытайтесь отрицать сам факт наличия тревоги.

Второй важный момент — пока не планируйте что-либо надолго наперед. Жить следует в режиме планов на очень короткие сроки, одним днем. Утром поставил задачу на сегодня, вечером зафиксировал, что выполнил ее. Сходил за хлебом, съездил на работу. Эти простые вещи в настоящий момент можно расценивать как маленькие подвиги. И научиться радоваться им. Все серьезные решения нужно отложить на потом, дождаться, когда ситуация хотя бы немножко стабилизируется.

Очень полезно вести дневник, фиксировать свои переживания, достижения. Это отличный способ совладать с тревогой. Недаром осталось огромное количество блокадных дневников — люди вели их не только ради того, чтобы зафиксировать хронологию событий. Это был их индивидуальный способ выживания.

Еще полезно погрузиться в повседневные дела, уйти в рутину. Хорошо, когда в жизни есть какое-то хобби, на которое можно отвлечься. Чем проще, тем лучше.

Если тревога не очень сильная, имеет смысл попробовать от нее отвлечься. Надо подобрать что-то по душе: хорошую книгу, любимую музыку, интересное кино. Кому-то поможет утренняя пробежка.

Очень важно общение с другими людьми: родственниками, друзьями. Нужно говорить с ними о проблемах, не стесняться обращаться за помощью. Хорошо, если удастся найти группу поддержки, взаимопомощи. Не следует пренебрегать «телефонами доверия» — это эффективное средство, чтобы справиться с приступом тревоги. У нас такая модель пока не очень устоялась, но все больше и больше пользуется популярностью, особенно с начала пандемии.

Не следует строить из себя героя, пытаться справиться со всеми проблемами самому. Старайтесь максимально разделить свои переживания с другими. Сейчас поиск социальной поддержки — это вполне оправданная и, на мой взгляд, наиболее конструктивная стратегия овладения ситуацией.

Важно поддержать организм, поскольку в психологически сложные периоды его ресурсы истощаются. Тревога очень хорошо сжигается физической активностью, но все же лучше избегать перегрузок. Самый правильный активный отдых — это прогулка перед сном на свежем воздухе.

Питание должно быть качественное, сбалансированное, полноценное, обязательно нужны витамины. И важно побольше спать или хотя бы чаще отдыхать. Хорошее решение — на ночь пить успокаивающие травяные чаи. Они продаются в аптеках без рецепта.

Эффективны и специальные упражнения: медитация, релаксация, йога. Но они помогут, если человек их уже освоил и практиковал. Начинать с нуля в таком состоянии достаточно сложно.

Можно с головой уйти в работу, тем более что заработок сейчас особенно важен. Потеря работы может стать ещё большим источником тревоги. И все же перегружать себя не стоит. Исключение — любимая работа, которая заряжает энергией.

Поддержать себя можно и медикаментозно, но делать это следует только по предписанию врача, который подберет нужный препарат. Если врач назначает антидепрессанты или транквилизаторы, не бойтесь их принимать — откладывая лечение, вы сделаете только хуже.

Как определить момент, когда нужно идти к психологу? При ощущении дискомфорта, невозможности самостоятельно справиться с проблемой. Если человек чувствует, что сильно ухудшилось общее состояние, качество жизни. Предположим, не прекращается бессонница, слабость.

И очень важно избегать алкоголя. Конечно, так можно заглушить тревогу, отвлечься от реальности. Но эффект от него временный. Часто после употребления алкоголя тревога сперва утихает, а потом может стать еще сильней. А при длительной тревожности тяга к этому «лекарству» может перерасти в привычку, которая сильно испортит вам жизнь.

Автор — доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа, кандидат психологических наук

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