Крупнейший музейный комплекс создадут на Ржевском мемориале

В Тверской области создадут крупный музейно-просветительский комплекс «Ржевская битва» на территории Ржевского мемориала Советскому солдату. Концепцию дальнейшего развития территории мемориала подготовили специалисты Российского военно-исторического общества и Музея Победы на Поклонной горе. Ее обсудили на совещании с участием губернатора Игоря Рудени.

По словам главы региона, которые приводят «Тверские ведомости», в современном музее должна прослеживаться связь поколений, отражаться подвиг солдат в годы Великой Отечественной войны и сегодняшние задачи, которые стоят перед Россией.

Работу над проектом начнут уже в этом году. Завершить проект планируется к 80-летию Великой Победы.

В состав комплекса включат иммерсивную экспозицию с объемными декорациями, крупногабаритными макетами, историческими экспонатами, скульптурными композициями, мультимедийными инсталляциями. Кроме того, специалисты создадут интерактивную карту, благодаря которой родственники павших в Ржевском районе красноармейцев смогут найти места их захоронения.

Ржевский мемориал Советскому солдату открыли 30 июня 2020 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. В центре Ржевского мемориала — бронзовая скульптура солдата. Собирательный образ создан на основе фото советских бойцов. В общей сложности комплекс занимает площадь 4 га: мемориал включает музей, галерею с именами павших и рощу.