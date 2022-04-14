Партия ОПЗЖ создаст в раде свою депутатскую группу

После того, как Верховная рада приостановила деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» (ОПЗЖ), фракция решила создать там свою депутатскую группу. Об этом заявил 14 апреля сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Комментируя приостановку работы фракции, ее сопредседатель отметил, что на фоне тех трагедий, которые происходят сейчас на Украине, и всех страданий людей, это не играет особой роли.

«Мы, естественно, создадим группу, все наши депутаты, которые честно работают на страну, честно помогают людям, служат в теробороне, занимаются гуманитарными вопросами, они все в эту группу войдут», — сказал Бойко в обращении в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что данная группа будет продолжать работу во благо Украины.

Ранее в этот день стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной раде. Объявление об этом сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Ранее, в марте, СНБО приостановил деятельность партии ОПЗЖ на время действия военного положения, а суд арестовал главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В самой фракции это решение назвали незаконным.

14 апреля также стало известно, что украинский суд арестовал квартиры, дома, автомобили и другое имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на Украине. В ведомстве добавили, что доли Медведчука в уставных капиталах 25 компаний также арестованы.

В тот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение подготовить обращение в комитет межпарламентского союза по правам человека в отношении украинского коллеги после того, что с ним произошло в его стране. Документ, по словам председателя СФ, будет направлен на имя генерального секретаря организации в ближайшее время.

Ранее о задержании самого политика 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ). Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных вооруженных сил Украины (ВСУ).

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.