Прямой эфир
Мир
Канада направит в Польшу 150 военнослужащих
Мир
Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров о мире с РФ
Мир
В ДНР заявили об эвакуации из Мариуполя еще 167 человек
Экономика
МВФ спрогнозировал снижение темпов роста мировой экономики
Происшествия
Около 100 домов повреждены при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
Спорт
Финляндия отказала российскому хоккеисту в проведении операции
Мир
Авиация РФ за сутки поразила военный склад и скопления живой силы ВСУ
Экономика
Банки в марте купили российских акций на 46 млрд рублей
Общество
В России с 1 мая заработает «бесшовная» система поддержки семей с детьми
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела погранпункта в Курской области
Мир
Рада разрешила иностранцам работать в украинской разведке

Партия ОПЗЖ создаст в раде свою депутатскую группу

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После того, как Верховная рада приостановила деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» (ОПЗЖ), фракция решила создать там свою депутатскую группу. Об этом заявил 14 апреля сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Гособмены: готова ли РФ выдать украинских военных за Медведчука
С предложением принять обвиняемого Киевом в измене политика к Москве обратился Зеленский

Комментируя приостановку работы фракции, ее сопредседатель отметил, что на фоне тех трагедий, которые происходят сейчас на Украине, и всех страданий людей, это не играет особой роли.

«Мы, естественно, создадим группу, все наши депутаты, которые честно работают на страну, честно помогают людям, служат в теробороне, занимаются гуманитарными вопросами, они все в эту группу войдут», — сказал Бойко в обращении в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что данная группа будет продолжать работу во благо Украины.

Ранее в этот день стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной раде. Объявление об этом сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Ранее, в марте, СНБО приостановил деятельность партии ОПЗЖ на время действия военного положения, а суд арестовал главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В самой фракции это решение назвали незаконным.

14 апреля также стало известно, что украинский суд арестовал квартиры, дома, автомобили и другое имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на Украине. В ведомстве добавили, что доли Медведчука в уставных капиталах 25 компаний также арестованы.

В тот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение подготовить обращение в комитет межпарламентского союза по правам человека в отношении украинского коллеги после того, что с ним произошло в его стране. Документ, по словам председателя СФ, будет направлен на имя генерального секретаря организации в ближайшее время.

Ранее о задержании самого политика 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ). Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных вооруженных сил Украины (ВСУ).

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022