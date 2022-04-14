«Столото» объявил конкурс на получение благотворительных грантов

«Столото» объявил конкурс на получение грантов для некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов. Как сообщает пресс-служба распространителя гослотерей, речь идет о двух грантах по 1 млн рублей и одном гранте на 500 тыс. рублей.

Деньги пойдут на реализацию проектов помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также инвалидам и людям пожилого возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Прием заявок на конкурс продлится до 1 мая, о результатах объявят 1 июня.

«В прошлом году мы получили более сотни заявок. В этом году ожидаем, что заявок будет больше, поэтому увеличили размер грантов в два раза. Совет по благотворительной деятельности «Столото» выберет трех победителей, чьи проекты при поддержке нашей компании, смогут принести максимальную пользу обществу», — отметил директор по специальным и спонсорским проектам «Столото» Оксана Тубман.

«Столото» проводит данный конкурс уже второй раз. В прошлом году два гранта по 500 тыс. рублей и один в 250 тыс. рублей выиграли благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Учебно-кинологический центр «Собаки – помощники инвалидов» и фонд «Помощи детям «Сострадание».

Представители этих организаций рассказали, что благодаря полученным средствам удалось оборудовать спортивную площадку на территории больницы для детей, большинство из которых сироты. Также грант помог собрать нужную сумму на лечение мальчика Арсения из Воронежа, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию.

В 2021 году «Столото» поддержал более 20 спонсорских и благотворительных проектов. На эти цели было направлено около 17 млрд рублей.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Стoлото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося вклад в улучшение качества жизни россиян.