Двухэтажные автобусы вернут на маршруты Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 15 апреля вновь начнут курсировать двухэтажные экскурсионные автобусы. Впервые их вывели на городские улицы в 2019 году. Они были очень востребованы, и теперь их решили вернуть в преддверии майских праздников.

В городском департаменте развития предпринимательства ИА «НьюсНН» рассказали, что маршрут автобусов обновится, но название экскурсии останется прежним — «Влюбиться в Нижний».

Тур включает около 20 основных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Он начинается от площади Революции, далее автобус следует на площадь Горького, улицу Ильинская, площадь Минина и Пожарского. Затем едет на Чкаловскую лестницу, Речной вокзал, Стрелку, площадь Ленина и возвращается обратно на Московский вокзал.

Длительность поездки составит около часа. Автобусы будут следовать с интервалом движения в 25–40 минут. Экскурсии доступны на русском и на английском языках.

Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода суда на воздушной подушке «Валдай» из Нижнего Новгорода будут ходить в двух новых направлениях: в Чебоксары и Козьмодемьянск. Заход в эти города предусмотрен в рамках развития Волжского пути.