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В России производственная компания призвала блогеров идти на завод

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У российских блогеров появилась возможность бесплатно обучиться на производственных рабочих, сообщается в четверг, 14 апреля. Соответствующий раздел появился на сайте корпорации «Техниколь». Проект называется «ТикТокари» и создан для блогеров, оставшихся без работы.

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«В сознании молодых людей пока несовместимы рабочие специальности с высоким социальным статусом, высоким заработком и успешной карьерой. Наша компания много лет разрушает этот стереотип. Мы вкладываемся в то, чтобы сотрудники работали в хороших условиях, получали конкурентную зарплату, развивались профессионально и могли строить карьеру», — убежден совладелец и управляющий партнер компании Сергей Колесников.

Отмечается, что «Техниколь» на протяжении месяца будет обучать всех желающих производственным профессиям, а в руках лучших студентов окажутся вакантные места на заводе. Всем студентам выдадут сертификат специалиста о полученных профессиональных навыках.

На курс перепрофподготовки зарегистрировались уже 12 человек.

Напомним, в марте Роскомнадзор заблокировал несколько социальных сетей по причине того, что на их площадках распространялись призывы к насилию в отношении российских граждан после начала спецоперации в Донбассе. Все они принадлежат организации Meta и признаны в РФ экстремистскими, как и сама организация. Так, 4 марта Россия лишилась Facebook, 14 марта — Instagram.

А 11 марта видеохостинг YouTube ограничил доступ к каналам «Известий», РЕН ТВ, Пятого канала.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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