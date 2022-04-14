Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП под Саратовом

В Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок. Авария случилась 14 апреля в 9:48 в Вольском районе.

На 141-м км трассы Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись Volkswagen Caravelle под управлением 32-летнего мужчины и ВАЗ-2109, за рулем которого был также 32-летний водитель.

Водителю отечественной иномарки и его трехлетней пассажирке назначили амбулаторное лечение, 36-летнюю женщину из этого же автомобиля госпитализировали.

Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на ГИБДД.

5 апреля в ДТП под Саратовом погибли двое взрослых и пострадали двое детей. В 1:30 на трассе Волгоград–Саратов в районе деревни Кокурино 33-летний водитель Volkswagen Polo врезался в отбойник. Мужчина скончался на месте вместе с 37-летней пассажиркой. Мальчики шести и 15 лет, находившиеся в машине, были госпитализированы.