В СФ назвали грабежом отказ США возвращать бизнесменам РФ арестованные активы

Отказ США вернуть крупным предпринимателям России их арестованные из-за санкций активы является грабежом и не имеет ничего общего с законностью, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Аресты недвижимости проводились властями США во внесудебном порядке, следовательно, абсолютно незаконно. Любое ее дальнейшее использование по собственному усмотрению, без возвращения законным владельцам, является экспроприацией собственности в лучших большевистских традициях, а называя вещи своими именами — банальным грабежом, прикрываемым некими высшими интересами», — сказал сенатор ТАСС 14 апреля.

Ранее в четверг помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация США не планирует возвращать российским бизнесменам их активы, которые были арестованы в связи с введенными против РФ санкциями Запада. Салливан добавил, что в Белом доме продолжаются дискуссии по данному вопросу.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова заявила «Известиям», что в текущей ситуации отказ возвращать арестованные активы российских бизнесменов выглядит закономерным, хотя это из ряда вон выходящие меры, потому что всегда позиционировалось, что для европейской и американской правовых систем право собственности — это святое. Она предположила, что потерявшие свои активы бизнесмены предпримут определенные действия по защите своих прав, но вряд ли они добьются успехов в этом вопросе.

21 марта председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил «Известиям», что изъять частную собственность россиян за границей без решения суда невозможно. По его словам, чтобы суд принял такое решение, необходимы чрезвычайно важные обстоятельства, а тем, у кого конфискуется собственность, должна быть выплачена компенсация.

1 марта президент США Джо Байден сообщил, что объединит усилия с европейскими союзниками, чтобы «найти и захватить яхты, роскошные квартиры и частные самолеты российских олигархов». Он сказал, что министерство юстиции создаст специальную группу для расследования деятельности российских олигархов.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действия ряда стран в отношении российских бизнесменов —это бандитизм на государственном уровне.

Ряд стран, в том числе США, вводит новые санкции против РФ, а также вносит в санкционный перечень российских бизнесменов на фоне проходящей спецоперации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирных жителей Донбасса. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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