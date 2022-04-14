Канада направит в Польшу 150 военнослужащих

Канадская сторона в ближайшее время отправит в Польшу до 150 своих военнослужащих, чтобы помочь польским властям справиться с потоком беженцев с Украины. Об этом министр обороны Канады Анита Ананд заявила в четверг, 14 апреля, на военной базе в Трентоне, Онтарио.

«Примерно 100 человек из этой группы будут развернуты немедленно», — цитирует ее CTV News.

По словам министра обороны, это развертывание является частью трехэтапного плана, который будет реализован в течение следующих нескольких месяцев.

Накануне замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что с беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы и криминальные элементы, передает RT.

В тот же день правительство Чехии выделило €184 млн (4,6 млрд крон) на преодоление миграционного кризиса в стране, который возник из-за резкого увеличения числа беженцев с Украины.

По последним данным, которые приводит издание, в Чехию с 24 февраля прибыло около 350 тыс. украинских беженцев. При этом 4 марта правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации из-за большого числа прибывающих украинцев.

28 марта сообщалось, что около 1,7 млн беженцев с Украины решили остаться в Польше.

15 марта стало известно, что прибывшие в Японию украинские беженцы получат годовую визу на пребывание в стране и возможность там работать.

12 марта власти Франции сообщили о въезде в страну более 10 тыс. украинцев. Между тем отмечалось, что государство может принять не более 25 тыс. человек.

Россия начала специальную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о признании своей независимости. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые были ратифицированы на следующий день.

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