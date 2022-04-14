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Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров о мире с РФ

Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров о мире с РФ из-за Бучи
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События в Буче серьезным образом сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Об этом 14 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Фейк, да не только: как Путин оценил ситуацию в Буче и диалог с Киевом
И почему переговорный процесс между Россией и Украиной затормозился

«Буча способствует снижению [возможностей для мирных переговоров]. У них (России. — Ред.) не будет много других шансов говорить с нами», — сказал он в интервью Би-би-си.

Ранее, 12 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в Буче является психологической спецоперацией Великобритании. По словам российского лидера Владимира Путина, Лукашенко передал ему документы, разоблачающие этот фейк.

До этого, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче под Киевом.

Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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