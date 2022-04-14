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Житель Мариуполя рассказал об убийстве ребенка украинскими националистами

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Беженец из Мариуполя Валерий Кузнецов 14 апреля рассказал «Известиям» о том, как украинские военные расстреляли ребенка, сидевшего у него на руках.

Мужчина рассказал, что ребенок был ранен, и его решили отвезти в больницу. Так как сам Валерий не умеет водить машину, он попросил другого мариупольца. По дороге в медучреждение они попали под обстрел.

«Я услышал пулеметную очередь. Только увидел дырки в Ниве. Ну и всё, ребенок [погиб]... Водитель хрипел минуту может, и всё. Я посидел пару минут. Открыл дверь, хотел выйти, вначале думал, что рука зажата, а потом смотрю, она вообще в стороне валяется. Взял руку, вышел», — сказал мужчина.

Валерий добавил, что смог добраться до дома, крича при этом, чтобы в него не стреляли. Дома ему обработали рану, и только на третий день он пришел в больницу, так как до этого было страшно выходить из-за обстрелов.

Ранее сообщалось, что врачи городской клинической больницы Владимира спасли Валерия от ампутации руки. Хирурги поставили на место осколки кости, а затем зафиксировали их при помощи металлических конструкций. Теперь мужчине предстоит длительная реабилитация.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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