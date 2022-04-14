Буквы отпали со стелы в Железноводске после крупного ДТП

В Железноводске Ставропольского края получила повреждение стела с названием города после того, как ее протаранил автомобиль. Водитель не смог справиться с управлением, автомобиль занесло, и он врезался в стелу на восточном въезде.

Сейчас специалисты устанавливают размер ущерба. Решается вопрос о привлечении водителя к ответственности за случившееся, сообщает NewsTracker.

Агентство отмечает, что это не первый подобный случай на Ставрополье. Минувшей осенью таксист на высокой скорости перевернулся и протаранил стелу рядом с Пятигорском. Оказалось, что водитель более 10 раз попадался на нарушениях, чаще всего — на превышении скорости.