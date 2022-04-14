Военный ВСУ рассказал, как националисты привезли людей на расстрел

Военный вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшийся в плен, рассказал, как бойцы запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» привезли десятки мирных жителей на расстрел.

«Нам люди из «Правого сектора» привезли около 20 человек. Это были мирные люди с белыми повязками. Нас было шестеро. Была команда, чтобы мы их расстреляли. Мы отказались это делать, за что нас разоружили и тут же мы были опущены в гараж», — рассказал военный.

Ранее в этот день председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими силовиками колонны автомобилей, эвакуировавших мирных жителей из Луганской Народной Республики (ЛНР).

Обстрел колонны автомобилей с беженцами со стороны ВСУ произошел 14 апреля. В прокуратуре ЛНР сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору (пункты «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 113 УК ЛНР).

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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