Спецоперация в Донбассе и антироссийские санкции. Главное

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. На этом фоне многие страны начали вводить в отношении Москвы беспрецедентные санкции.

Главное о спецоперации и событиях вокруг нее на 14 апреля — в материале «Известий».

Ход спецоперации

В ходе спецоперации в ночь на 14 апреля российские военные высокоточным оружием ликвидировали два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь. Помимо этого на аэродроме Днепр ликвидированы украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник «Байрактар ТБ-2».

Как добавил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, российская оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины.

Кроме того, за ночь в Мариуполе 134 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров. Сдавшийся в плен командир отделения 501-го отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Болдырев рассказал «Известиям», что украинское командование бросило их в Мариуполе.

Вместе с тем российская сторона продолжает выяснять подробности, касающиеся военно-биологической деятельности США на территории Украины. Так, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 украинского Харькова.

Не обошлось без провокаций со стороны украинской армии. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что вооруженные силы Украины 14 апреля обстреляли поселок городского типа Климово. В результате обстрела пострадали семь человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела. Согласно данным ведомства, ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство РФ на двух вертолетах и произвели не менее шести авиаударов по жилым домам.

В тот же день в пограничном управлении ФСБ по Брянской области сообщили, что пограничный пункт пропуска был обстрелян со стороны Украины. На тот момент на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Россию украинских беженцев.

Помимо этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Сподарюшино также подверглось обстрелу с украинской стороны.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат. Украинский лидер рассказал о проблемах, с которыми столкнулась страна при попытке экспортировать зерно. Глава ЕК в ответ заявила, что Евросоюз будет применять ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Киеву в этом вопросе.

Как отметила в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, требование Зеленского является «непосильным и грабительским для ЕС» с учетом необходимости восстановления Европы после санитарно-экономического кризиса.

Санкции Запада и ответ России

Несмотря на беспрецедентное количество введенных рестрикций в отношении РФ, страна успешно справляется с ними, подстраивая экономику под современные реалии. Однако это не устраивает самих инициаторов санкций.

К примеру, Еврокомиссия посчитала указ об оплате газа в рублях нарушающим антироссийские санкции ЕС. Как отметили в Брюсселе, распоряжение Путина создает «новые правовые обстоятельства». По мнению экспертов, Россия будет контролировать трансакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу.

Как объяснил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, российский лидер и Центробанк РФ этим указом «перехитрили» Евросоюз, но в Брюсселе это признавать не хотят. Также он напомнил, что право ЕС применяется лишь в пределах границ объединения, так что распоряжение Путина не может ничего нарушать.

Российский лидер же поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого инфраструктуру.

По его словам, страны Европы признают, что не могут отказаться от энергоресурсов из России. Так, поставки из других стран обойдутся европейским потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности экономики ЕС. В то же время попытки Запада выдавить российских поставщиков энергоносителей приведут к негативным последствиям для мировой экономики.

Также он обратил внимание, что банки стран, признанных в РФ недружественными, задерживают оплату российских энергоносителей.

Отказавшиеся же от российского газа государства Балтии — Литва, Эстония, Латвия — могут довольствоваться мощностью терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпедском порту, рассказала глава литовского кабмина Ингрида Шимоните, при этом добавив, что в таком случае могут возникнуть и критические проблемы.

В Риге же заявили, что Латвия пока физически не готова к отключению от единой электросети с Россией и Белоруссией.

На этом фоне различные экономические объединения постепенно отказываются от использования доллара для взаиморасчетов. О том, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) идет по такому пути, рассказал директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов. По словам сенатора Ивана Абрамова, союз может прийти к этому в начале следующего года. Однако есть и «более интенсивный вариант», по которому ЕАЭС может отказаться от доллара уже летом, заявил он «Известиям».

Вместе с тем российская банковская система вернулась к устойчивому структурному профициту ликвидности.

МИД России, в свою очередь, объявил о зеркальных санкциях и внесении в черный список 398 членов палаты представителей конгресса США. Помимо этого власти РФ приняли решение ввести контрсанкции и в отношении Канады. Так, рестрикции Москвы коснутся 87 канадских сенаторов.

После введения всевозможных ограничений Запад взялся за новую тактику в отношении России, а именно выдвигать условия для отмены рестрикций. К примеру, помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон будет готов обсудить снятие ограничений, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров.

Переговорный процесс между РФ и Украиной

О переговорах 14 апреля говорили не только в США. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что встреча Путина с Зеленским состоится в ближайшее время.

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что для этого должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. При этом он добавил, что российский лидер никогда не отказывался от встречи с украинским коллегой.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что прекрасной площадкой для проведения переговоров с Киевом является Белоруссия.

Переговоры между Москвой и Киевом стартовали в очном формате 28 февраля в Гомельской области. Затем представители сторон встретились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров глава российской делегации отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

При этом во время четвертого раунда, который прошел 29 марта в турецком Стамбуле, Москва наконец получила письменные предложения от Киева, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. С тех пор очных встреч между делегациями больше не проводилось.