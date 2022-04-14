Вазоны с травой из пластика установили у мэрии Уфы

В Уфе напротив здания городской администрации коммунальные службы установили бетонные вазоны с искусственными цветами. Об этом ИА «МедиаКорСеть» рассказали местные жители.

Агентство отмечает, что вазоны с пластиковой травой появились после того, как глава Башкирии Радий Хабиров упрекнул подчиненных в нерасторопности при благоустройстве территорий республики.

В частности, критике подвергся глава Баймака Фанис Аминев за неготовность проекта стоимостью 160 млн рублей. Речь идет о благоустройстве города в рамках всероссийского конкурса «Малые города». Баймак получил средства на преображение общественных пространств, объекты должны были быть сданы к 1 сентября, но готовность по проекту составила всего 48%.

Ранее сообщалось, что в Уфе к празднованию Дня города намерены завершить реконструкцию парка «Кашкадан». Реконструкция парка в микрорайоне Сипайлово завершится в начале лета 2022 года. Открыть его планируется ко Дню города, который празднуется 12 июня.