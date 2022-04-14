Юрист назвала закономерным отказ США возвращать арестованные активы бизнесменов РФ

В текущей ситуации отказ США возвращать арестованные активы российских бизнесменов выглядит закономерно, хотя это из ряда вон выходящие меры, потому что всегда позиционировалось, что для европейской и американской правовой систем право собственности — это святое. Об этом заявила «Известиям» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в четверг, 14 апреля.

Ранее в этот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не вернет российским бизнесменам их активы, которые были арестованы в связи с введенными против РФ новыми санкциями. Он отметил, что в Белом доме продолжаются дискуссии по данному вопросу.

По словам Гусятниковой, это решение американской стороны ставит под угрозу отношение к этим правовым системам как к наиболее защищающим права граждан и собственности.

«Скорее всего, ничего отсудить не получится. Так как эти активы находятся за рубежом, судиться, скорее всего, придется там. Поскольку всё это как раз западными странами, Америкой санкционировано, то вряд ли что-то получится, какие-то права восстановить», — полагает юрист.

Она предположила, что те, кто потеряет свои активы, предпримут определенные действия по защите своих прав, но вряд ли они увенчаются успехом.

21 марта председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил «Известиям», что изъять частную собственность россиян за границей без решения суда невозможно. По его словам, чтобы суд принял соответствующее решение, необходимы чрезвычайно важные обстоятельства, а лицам, у которых конфискуют собственность, должна быть выплачена соразмерная компенсация.

16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне. Он подчеркнул, что это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности в этих государствах.

1 марта президент США Джо Байден заявил о том, что объединит усилия с европейскими союзниками, чтобы найти и захватить яхты, роскошные квартиры и частные самолеты российских «олигархов». Он сказал, что Вашингтон «идет за их капиталами, нажитыми неправедным путем».

Ряд стран, в том числе США, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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