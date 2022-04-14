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В Совфеде прокомментировали требование Зеленского о $7 млрд финпомощи в месяц от ЕК

Сенатор Ковитиди: Украина съедает значительную часть бюджета Евросоюза
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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в четверг, 14 апреля, в беседе с «Известиями» прокомментировала требование президента Украины Владимира Зеленского к Еврокомиссии о $7 млрд финансовой помощи в месяц.

Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция
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По словам сенатора, требование Зеленского является непосильным, грабительским для Евросоюза и разрушит общую экономическую концепцию сообщества.

«Мы понимаем, что главный приоритет ЕС сейчас — поддержка аграрного производства из-за того, что продовольственный кризис грянет уже осенью в ЕС. На втором месте — программа регионального развития отсталых регионов ЕС, это около €36,5 млрд, именно поэтому сегодня требования Украины ударят по тем участникам Евросоюза, которые рассчитывают на указанные суммы. Третье место — программы международной помощи и продвижение интересов ЕС в мире, эта программа составляет около €14 млрд», — подчеркнула Ковитиди.

Сенатор добавила, что на сегодняшний день Украина съедает значительную часть Евросоюза и подобная иждивенческая политика страны, очевидно, направлена на разрушение ЕС.

Как ранее в этот день сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат.

Указывалось, что украинский лидер озвучил данное требование на прошлой неделе во время визита фон дер Ляйен в Киев. Помимо этого Зеленский рассказал о проблемах, с которыми столкнулась страна при попытке экспортировать зерно.

Глава ЕК в ответ заявила, что Евросоюз будет применять ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Киеву в этом вопросе.

Накануне стало известно, что ЕС увеличит финансирование украинской армии еще на €500 млн. Тем самым первоначальный бюджет будет утроен, до €1,5 млрд. Тогда же президент США Джо Байден заявил о выделении Украине помощи на $800 млн. По словам американского лидера, новый пакет поддержки будет включать в себя уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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