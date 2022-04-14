СКР опубликовал кадры последствий обстрела поселка под Брянском

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео из поселка Климово в Брянской области, которое ранее в этот день, 14 апреля, подверглось обстрелу украинскими военными вертолетами.

На кадрах видны, в частности, выбитые окна дома, деревянная постройка с дырой. Во дворе есть разрушения.

Об обстреле поселка Климово ранее в этот день сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате инцидента пострадали восемь жителей, двое из них — ребенок и пожилая женщина — находятся в тяжелом состоянии. Помимо пострадавших, зафиксированы повреждения жилых домов.

Как позже рассказали в СКР, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Школы, находящиеся в приграничных с Украиной брянских районах, переведут на дистанционное обучение с 15 апреля.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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