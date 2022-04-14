Поселок в Казахстане эвакуировали из-за прорыва плотины в Оренбуржье

В Западно-Казахстанской области поселок Чинарево оказался под угрозой подтопления. Причина — прорыв плотины в соседней Оренбургской области.

«Урал56.Ру» со ссылкой на издание Zakon.kz пишет, что плотину частично размыло в селе Пустобаево в Ташлинском районе Оренбуржья. На место прибыли спасатели, которые заверили, что угрозы подтопления нет. Но вода начала спускаться вниз и дошла до казахского поселка Чинарево и окружила населенный пункт.

Власти приняли решение экстренно эвакуировать жителей поселка. Ночь они провели в школе села Январцево.

По словам начальника ДЧС Западно-Казахстанской области Ернура Утегенова, через поселок проходит почти высохшая река Елтышовка, в нее и влился поток воды, пришедший из Оренбургской области.

Спасатели укрепили дамбу мешками с песком, чтобы не допустить перелива воды через нее в село. Только после этого жители смогли вернуться в свои дома.

По данным на 11 апреля, в Оренбургской области было закрыто 17 низководных подтопляемых мостов, которые расположены на дорогах регионального и межмуниципального значения. Удалось восстановить движение по пяти низководным мостам.