Сброс воды увеличили в четыре раза на Симферопольском водохранилище

В Крыму в четыре раза увеличили сброс воды из Симферопольского водохранилища. Причиной стали затяжные дожди, сообщает республиканское министерство внутренней политики, информации и связи.

«Возможны подтопления прибрежных территорий. Все городские службы работают в экстренном режиме», — подчеркнули в ведомстве.

Как отмечает ИА «Крыминформ», последние несколько дней из-за прохождения южного циклона на полуострове практически не прекращаются дожди. Однако, согласно прогнозу синоптиков, уже с 15 апреля выпадение осадков прекратится, будет тепло и солнечно.

По данным на конец марта, в среднем водохранилища Крыма заполнены на 85%, отдельные — на 100%. Ожидается, что в 2022 году республика установит рекорд по количеству накопленной пресной воды.