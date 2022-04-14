Кириллов озвучил имена причастных к программам по биооружию на Украине

Российским военным удалось узнать имена европейских и американских работников, участвующих в реализации военно-биологических программ США на Украине. Об этом 14 апреля на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, пост исполнительного директора Украинского научно-технологического центра (УНТЦ, STCU, штаб-квартира центра находится в Киеве. — Ред.) занимает гражданин США Кертис Белаяч, который работает на Украине с 1994 года. Председатель правления УНТЦ от Евросоюза — Эдди Артур Майер. Работу центра от США курирует Фил Доллифф, занимающий в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения, уточнил Кириллов.

«Полученные Министерством обороны документы подтверждают связь УНТЦ с американским военным ведомством», — отметил он.

По его словам, связь установлена через основного подрядчика американского военного ведомства Black & Veatch. Кириллов уточнил, что у Минобороны РФ есть переписка вице-президента фирмы Мэтью Вэббера, где он заявляет о готовности сотрудничать с УНТЦ по военно-биологическим исследованиям на Украине.

По данным Минобороны РФ, УНТЦ в период с 2014 по 2022 год в странах постсоветского пространства реализовано более 500 научных исследовательских проектов.

«Экспертный центр химических и биологических угроз Министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ — это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия», — уточнил Кириллов.

Также Кириллов рассказал, что с 2019 по 2021 год американские ученые провели испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 в Харькове.

17 марта Минобороны РФ опубликовало документы от 2015 года, которые указывают на участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда Кириллов подчеркнул, что достоверность данных сведений подтверждается подписями должностных лиц и печатями организаций. В то же время представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.