Прямой эфир
Мир
США отказались возвращать арестованные активы российских бизнесменов
Общество
В России с 1 мая заработает «бесшовная» система поддержки семей с детьми
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела погранпункта в Курской области
Мир
Рада разрешила иностранцам работать в украинской разведке
Экономика
Путин заявил о необходимости строительства новых газопроводов в Сибири
Мир
СНБО Украины приостановил деятельность фракции ОПЗЖ в раде
Общество
Вертолеты ВСУ нанесли шесть авиаударов по поселку в Брянской области
Мир
Белорусские пограничники сбили беспилотник на границе с Литвой
Мир
Польские власти намерены снести 60 памятников советским солдатам
Мир
Украина сообщила о четвертом обмене пленными с Россией
Экономика
Путин поручил подготовить российский рынок к переходу на расчеты в нацвалютах

Кириллов озвучил имена причастных к программам по биооружию на Украине

Глава войск РХБЗ Кириллов озвучил имена причастных к программам по биооружию на Украине
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российским военным удалось узнать имена европейских и американских работников, участвующих в реализации военно-биологических программ США на Украине. Об этом 14 апреля на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, пост исполнительного директора Украинского научно-технологического центра (УНТЦ, STCU, штаб-квартира центра находится в Киеве. — Ред.) занимает гражданин США Кертис Белаяч, который работает на Украине с 1994 года. Председатель правления УНТЦ от Евросоюза — Эдди Артур Майер. Работу центра от США курирует Фил Доллифф, занимающий в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения, уточнил Кириллов.

«Полученные Министерством обороны документы подтверждают связь УНТЦ с американским военным ведомством», — отметил он.

«Безрассудный способ»: в Минобороны заявили о создании биологического оружия на Украине
Военно-биологическая деятельность могла финансироваться Пентагоном

По его словам, связь установлена через основного подрядчика американского военного ведомства Black & Veatch. Кириллов уточнил, что у Минобороны РФ есть переписка вице-президента фирмы Мэтью Вэббера, где он заявляет о готовности сотрудничать с УНТЦ по военно-биологическим исследованиям на Украине.

По данным Минобороны РФ, УНТЦ в период с 2014 по 2022 год в странах постсоветского пространства реализовано более 500 научных исследовательских проектов.

«Экспертный центр химических и биологических угроз Министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ — это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия», — уточнил Кириллов.

Также Кириллов рассказал, что с 2019 по 2021 год американские ученые провели испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 в Харькове.

17 марта Минобороны РФ опубликовало документы от 2015 года, которые указывают на участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда Кириллов подчеркнул, что достоверность данных сведений подтверждается подписями должностных лиц и печатями организаций. В то же время представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022