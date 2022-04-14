Все фонтаны в Омске запустят в начале мая

В Омске в начале мая планируют запустить в работу все городские фонтаны. Об этом мэр Сергей Шелест сообщил в своем Telegram-канале.

Запуск будет происходить поэтапно в период с 1 по 9 мая. В этом сезоне включат фонтаны на площади Серова, на улицах Путилова, Чокана Валиханова, Бударина, Гашека, на бульварах Победы, Заречном и Ветеранов, а также в микрорайоне «Первокирпичный», пишет ИА «Город55».

Мэр при этом отметил, что фонтан в сквере «Релеро» неисправен, но он поручил решить этот вопрос. Также планируется включить четыре старейших фонтана, которые находятся в аварийном состоянии.

«Запустим в работу фонтаны в скверах Дзержинского, Первомайском и имени 30 лет ВЛКСМ, на Театральной площади. Работы по подготовке этих объектов к сезону идут в ежедневном режиме», — написал градоначальник.

В 2021 году старейшие фонтаны в Омске не включали, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН». Они перешли на баланс города, а до этого их обслуживал «ОмскВодоканал». Выяснилось, что сооружения находятся в аварийном состоянии и включать их было небезопасно. Ресурсоснабжающая компания тогда заявила, что неоднократно обращалась в администрацию и сообщала о плохом состоянии объектов.

Стоимость ремонта оценивалась в 40 млн рублей. Их планировалось заложить в бюджет 2022 года.