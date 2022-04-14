Мокрый снег и заморозки сменят аномально теплую погоду в Удмуртии

В Удмуртии в пятницу, 15 апреля, резко изменится погода. На смену аномальному теплу придут осадки в виде сильных дождей и мокрого снега. Холодный фронт останется в регионе в предстоящие выходные.

Udm-info.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр уточняет, что затяжные дожди начнутся в ночь на пятницу. Днем в пятницу они продолжатся, температура будет опускаться до +5 градусов.

Вечером пойдет мокрый снег, а в ночь на субботу температура упадет до –3 градусов. В ночь на воскресенье еще похолодает, до –7 градусов, днем снова пойдет снег, температура воздуха не будет подниматься выше +6 градусов.

По прогнозу метеорологов, температурный фон в выходные дни будет ниже нормы на 2–4 градуса, что соответствует климатическим нормам начала апреля.

В Гидрометцентре предупредили, что в связи с осадками и заморозками на дорогах образуется гололедица. Водителей просят быть осторожней и по возможности не менять резину.