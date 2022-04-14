Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Сподарюшино с Украины

В Белгородской области произведен обстрел села Сподарюшино. Как сообщил 14 апреля в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, обстрел производился со стороны Украины.

Губернатор отметил, что в течение дня была неспокойная обстановка в Грайворонском городском округе.

«Село Сподарюшино подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет», — уточнил он.

Жителей Сподарюшино и Безымено временно вывезли в другие места, также сообщил глава региона. По словам Гладкова, их сейчас охраняют добровольцы-дружинники и казаки. При этом жилым домам и инфраструктуре повреждений не нанесено.

В тот же день стало известно, что два боевых украинских вертолета, снабженных тяжелым наступательным вооружением, нанесли не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. В результате обстрелов повреждено не менее шести жилых домов на улицах Заречная и Ленина, ранены семь человек, в том числе ребенок. По данным Минздрава РФ, два человека находятся в тяжелом состоянии.

После этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а школы, находящиеся в приграничных с Украиной районах, переведут на дистанционное обучение.

13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. По его словам, если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве.

В нескольких российских регионах, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины. Так, «желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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