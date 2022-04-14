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США отказались возвращать арестованные активы российских бизнесменов

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Администрация США не планирует возвращать российским бизнесменам их активы, которые были арестованы в связи с введенными против РФ санкциями Запада. Об этом 14 апреля заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — сказал он в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона, отвечая на вопрос о том, собираются ли США возвращать предпринимателям из РФ их активы, такие как яхты.

Салливан добавил, что в Белом доме продолжаются дискуссии по данному вопросу.

«Однако, можете быть уверены, наша цель не состоит в том, чтобы сидеть на месте и затем вернуть их», — подчеркнул помощник президента США.

Ранее, 21 марта, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил «Известиям», что изъять частную собственность россиян за рубежом без решения суда невозможно. По его словам, чтобы суд принял соответствующее решение, необходимы чрезвычайно важные обстоятельства, а лицам, у которых конфискуют собственность, должна быть выплачена соразмерная компенсация.

До этого, 16 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне. По словам пресс-секретаря Кремля, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности в этих государствах.

1 марта президент США Джо Байден заявил о том, что объединит усилия с европейскими союзниками, чтобы найти и захватить яхты, роскошные квартиры и частные самолеты российских «олигархов». Кроме того, Байден отметил, что Штаты «идут за их капиталами, нажитыми неправедным путем».

Ряд стран, в том числе США, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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