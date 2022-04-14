Обстрел поселка Климово в Брянской области. Главное

Днем 14 апреля со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) был обстрелян поселок городского типа Климово в Брянской области. Главное о происшествии к этому моменту — в материале «Известий».

Обстоятельства обстрела

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 14 апреля заявил, что украинская армия обстреляла жилые дома в поселке, а также подтвердил наличие пострадавших.

«Сегодня ВСУ обстреляли поселок городского типа Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

По данным Следственного комитета России, украинские военнослужащие незаконно вторглись в воздушное пространство РФ с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением.

«Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — добавили в ведомстве.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело.

Пострадавшие и последствия обстрела

В результате обстрела Климово со стороны украинских войск пострадали восемь человек. По данным Минздрава, всех пострадавших госпитализировали, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в настоящее время их оперируют.

«Пострадавшая беременная женщина в удовлетворительном состоянии и ребенок в состоянии средней тяжести транспортируются в Брянскую областную больницу», — сказано в сообщении ведомства.

Губернатор области подчеркнул, что пострадавшим людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате обстрелов также повреждено не менее шести жилых домов на улицах Заречная и Ленина.

После обстрела поселка школы в Брянской области, находящиеся в приграничных с Украиной районах, переведут на дистанционное обучение. В правительстве региона уточнили, что перевод состоится уже с 15 апреля.

Попытки диверсий

14 апреля в пограничном управлении ФСБ по региону сообщили, что пограничный пункт пропуска в Брянской области был обстрелян со стороны Украины. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Россию украинских беженцев. Ответным огнем огневая точка была подавлена. В ведомстве добавили, что повреждения получили два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет.

Официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков накануне заявил, что ведомство зафиксировало, что украинские войска пытаются организовать диверсии и нанести удары по территории РФ. Он подчеркнул, что если тенденция продолжится, то российская сторона нанесет ответные по центрам принятия решений Украины, в том числе и находящимся в Киеве.

Вместе с тем повышенный режим террористической угрозы на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей, а также в двух районах Воронежской области был введен еще 11 апреля. Также «желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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