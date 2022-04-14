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Первый с начала 2022 года случай бешенства зарегистрирован в Удмуртии

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В Удмуртии впервые с начала 2022 года выявили зараженное бешенством животное. Труп больной лисицы обнаружили в селе Грахово, сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии по Удмуртии.

Специалисты ветеринарной службы выехали на место и собрали материал для установки диагноза. Лабораторные исследования подтвердили, что лисица была заражена.

С 11 апреля в Граховском районе действует карантин, специалисты межрайонной станции по борьбе с болезнями животных проводят необходимые мероприятия, пишет ИА «Сусанин».

С 14 апреля в Московской области стартовал сезон выездной вакцинации домашних питомцев от бешенства. Проводят вакцинацию в СНТ и дачных поселках. В минувшем году в выездной вакцинации задействовали 84 бригады ветеринаров, которые привили 76,5 тыс. домашних животных. С января 2022-го вакцинировали уже 17,2 тыс. кошек и собак.

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