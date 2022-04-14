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Банки в марте купили российских акций на 46 млрд рублей

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Российские банки в марте оказали поддержку российскому рынку акций, купив бумаг на 46 млрд рублей. Об этом сообщается в опубликованном Центробанком РФ «Обзоре рисков финансовых рынков».

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«Поддержку рынку в марте оказывал преимущественно банковский сектор, который выкупал акции у всех прочих категорий участников отчасти благодаря предоставленным Банком России послаблениям в части фиксации их учетной стоимости. Всего российские банки в марте купили акций на 46 млрд рублей», — говорится в обзоре регулятора.

Ранее в этот день в Банке России сообщили о возвращении к устойчивому профициту ликвидности, передает RT.

Также первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что заморозка резервов ЦБ РФ была беспрецедентной в таких размерах, в которых она произошла, однако регулятор к этому готовился заранее и диверсифицировал свои вложения, сообщает телеканал «Звезда».

18 марта Ассоциация банков России сообщила, что подъем ключевой ставки ЦБ РФ, вероятно, приведет к тому, что к концу текущего года банки потеряют около 210 млрд рублей из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов.

В ассоциации отметили, что финансовые организации пошли навстречу ЦБ и стали повышать ставки, чтобы сдержать отток клиентов. Однако у банков остался кредитный портфель, который был выдан по фиксированным ставкам.

Банк России принял данную меру на фоне ужесточения санкционной политики Запада. Новые пакеты ограничительных мер, в том числе заморозка части резервов ЦБ, последовали в ответ на российскую операцию по защите Донбасса.

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