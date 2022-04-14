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Путин стукнул кулаком по столу в завершение совещания по энергетике

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Президент РФ Владимир Путин стукнул кулаком в завершение совещания по энергетике 14 апреля.

Сделал он это, поблагодарив участников собрания и пожелав им успехов.

Ранее, в декабре 2021 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам во время выступления главы «Сбера» Германа Грефа на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Глава правительства обратил внимание на смех губернаторов Новгородской и Калининградской областей Андрея Никитина и Антона Алиханова, присутствовавших на заседании.

До этого, в мае того же года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал замечание прервавшему его речь сотруднику Би-би-си во время пресс-конференции в Душанбе. Журналист начал устанавливать микрофоны, не обращая внимания на то, что глава МИДа выступал.

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