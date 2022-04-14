Власти Оренбурга из-за роста цен закупят на треть меньше автобусов

В 2022 году администрация Оренбурга закупит на 30% меньше автобусов, чем планировалось. Причина — рост стоимости транспорта.

Глава города Сергей Салмин рассказал, что 1 млрд рублей власти не успели потратить на покупку автобусов по старым ценам. Их рыночная стоимость уже выросла. И если ранее «ЛиАЗ» можно было купить менее чем за 14 млн рублей, то сейчас его цена — уже около 19 млн рублей. Также выросли цены и на автобусы марки «ПАЗ».

Администрация планировала купить 63 автобуса, а теперь получается 40, уточняет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на градоначальника.

Также в непростой ситуации из-за скачка цен оказались перевозчики. В условиях конкурса на обслуживание маршрутов указано обновление техники. Однако с учетом нынешних цен выполнить эти требования они не смогут. Вопрос будет прорабатываться с привлечением прокуратуры, пишет 56orb.ru.

Ранее глава Оренбурга заявлял об окончании эпохи частных «бомбил». Он говорил о необходимости сформировать конкурентный рынок пассажирских перевозок и отмечал, что доля муниципального транспорта снизилась до 7% от общего количества. На покупку нового подвижного состава из городского бюджета выделили 1 млрд рублей.