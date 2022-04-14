Обстрел села Сподарюшино в Белгородской области. Главное

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 14 апреля, сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Сподарюшино со стороны Украины. Главное о происшествии к этому моменту — в материале «Известий».

Обстоятельства обстрела

По информации Гладкова, инцидент произошел днем 14 апреля. В результате обстрела среди мирного населения никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

«Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино. Они в безопасности, под контролем главы района», — сообщил губернатор, отметив, что в обоих населенных пунктах сейчас усилена охрана.

Обстрел в Брянской области

Между тем еще один обстрел с украинской стороны был произведен 14 апреля в Брянской области. По данным Следственного комитета России, два вертолета вооруженных сил республики, оснащенные тяжелым наступательным вооружением, вторглись в воздушное пространство РФ и нанесли не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово.

В результате ранения получили семь человек, включая ребенка 2020 года рождения. По данным Минздрава РФ, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил, что они получают необходимую медицинскую помощь.

По факту обстрелов возбуждено уголовное дело. Брянские школы, находящиеся в приграничных с Украиной районах, было решено перевести на дистанционное обучение.

Попытки диверсий

Официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство зафиксировало, что украинские войска пытаются организовать диверсии и нанести удары по территории РФ. Он подчеркнул, что если тенденция продолжится, то российская сторона нанесет ответные по центрам принятия решений Украины, в том числе и находящимся в Киеве.

Вместе с тем повышенный режим террористической угрозы на территориях Белгородской, Брянской областей, а также в двух районах Воронежской области был введен еще 11 апреля. Также «желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».