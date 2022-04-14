Российские врачи спасли от ампутации руки беженца из Мариуполя

Врачи городской клинической больницы Владимира спасли от ампутации руки Валерия Кузнецова — жителя Мариуполя, который попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Травму мужчина получил, когда вез в больницу на машине раненого ребенка — малыш и водитель скончались.

Из Мариуполя Кузнецов эвакуировался 31 марта.

«Мы поехали, и без предупреждения украинцы начали стрелять из пулемета. Ребенок и водитель сразу всё, умерли. Я посидел пару минут, открыл двери. Сначала думал, что руку зажало чем-то. Потом смотрю, а рука у меня вообще в сторону валяется. Вышел и, чтобы не расстреляли, начал кричать «помогите». Дошел до дома. Соседи мне перевязывали, обрабатывали три дня. Потом мы пошли в больницу, где была армия России», — рассказал пострадавший.

Российским врачам удалось спасти руку беженца с помощью остеосинтеза. Хирурги поставили на место осколки кости, а затем зафиксировали их при помощи металлических конструкций. Теперь мужчине предстоит длительная реабилитация.

«Больному был поставлен диагноз осколочное ранение туловища, левой руки, открытый оскольчатый перелом левого плеча с обширным дефектом костных и мягких тканей. Чтобы избежать ампутации, больному выполнен внеочаговый остеосинтез. Это органосохраняющая операция», — рассказал заместитель главврача ГКБ скорой медицинской помощи города Владимир Абакар Абдулаев.

6 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные врачи спасли жителя города Изюм, прикрывшего своим телом детей в ходе украинского артиллерийского обстрела.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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