Прямой эфир
Сюжет:

Российские врачи спасли от ампутации руки беженца из Мариуполя

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи городской клинической больницы Владимира спасли от ампутации руки Валерия Кузнецова — жителя Мариуполя, который попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Травму мужчина получил, когда вез в больницу на машине раненого ребенка — малыш и водитель скончались.

Из Мариуполя Кузнецов эвакуировался 31 марта.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Мы поехали, и без предупреждения украинцы начали стрелять из пулемета. Ребенок и водитель сразу всё, умерли. Я посидел пару минут, открыл двери. Сначала думал, что руку зажало чем-то. Потом смотрю, а рука у меня вообще в сторону валяется. Вышел и, чтобы не расстреляли, начал кричать «помогите». Дошел до дома. Соседи мне перевязывали, обрабатывали три дня. Потом мы пошли в больницу, где была армия России», — рассказал пострадавший.

Российским врачам удалось спасти руку беженца с помощью остеосинтеза. Хирурги поставили на место осколки кости, а затем зафиксировали их при помощи металлических конструкций. Теперь мужчине предстоит длительная реабилитация.

«Больному был поставлен диагноз осколочное ранение туловища, левой руки, открытый оскольчатый перелом левого плеча с обширным дефектом костных и мягких тканей. Чтобы избежать ампутации, больному выполнен внеочаговый остеосинтез. Это органосохраняющая операция», — рассказал заместитель главврача ГКБ скорой медицинской помощи города Владимир Абакар Абдулаев.

6 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные врачи спасли жителя города Изюм, прикрывшего своим телом детей в ходе украинского артиллерийского обстрела.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022