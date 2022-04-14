Политолог объяснил заявление Трампа о геноциде на Украине

Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он считает ситуацию на Украине геноцидом, является частью предвыборной кампании. Такое мнение политолог Малек Дудаков высказал в четверг, 14 апреля.

«Предвыборная кампания Трампа действительно уже началась, хоть он и не объявлял об этом официально. Он разъезжает по Америке, проводит многочисленные митинги, так что его возвращение в большую политику активно готовится и обязательно произойдет», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам Дудакова, Трамп подвергается серьезной критике из-за слишком компромиссного, как считают его оппоненты, отношения к России, потому такой шаг был необходим. Также эксперт считает, что спецоперация России по освобождению Донбасса только увеличивает шансы бывшего лидера страны снова занять президентское кресло.

«Какое-то время Трамп не критиковал военные действия, говорил, что признание ЛНР и ДНР — блестящее решение, которое разрешит конфликт. Кроме того, он активно выступает против Демократической партии, говоря о том, что текущие экономические проблемы США связаны не с Россией, а с политикой демократов. Более того, на митинге в Мичигане он вообще сказал, что главным врагом американского общества является не Россия, а собственное правительство», — напомнил политолог.

Таким заявлением Трамп еще и дал понять, что в эпоху его президентства не было конфликтов ни в Афганистане, ни на Украине, и текущая ситуация только повысит шансы Трампа на победу.

«Рейтинги Байдена между тем продолжают падать, так что в этих условиях можно сказать, что вероятность победы Трампа только увеличивается, хоть выборы и будут только в 2024 году», — отметил он.

Политолог добавил, что многие хотели бы убрать Байдена уже сейчас, но выбирать сейчас просто не из кого.

«Всегда можно воспользоваться 25-й поправкой, которая позволяет кабинету министров посчитать своего лидера неспособным исполнять обязанности, направить письмо в конгресс и заменить его. Но в таком случае к власти придет вице-президент Камала Харрис, которая имеет еще более низкий рейтинг, чем даже у Байдена с его когнитивными проблемами», — заключил он.

Заявление о том, что на Украине происходит геноцид, Трамп сделал накануне в эфире Fox News, таким образом согласившись с оценкой Байдена по данному вопросу, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 13 апреля, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что США, с высокой вероятностью, в конечном счете признают спецоперацию России по защите Донбасса геноцидом. Об этом она заявила после того, как такой термин в оценке ситуации на Украине употребил Байден.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с такой оценкой американского лидера. По его словам, подобные попытки извращения ситуации неприемлемы.

Китайская газета Global Times указала на то, что Байден, легко и непринужденно обвиняя Россию в якобы геноциде, пытается сохранить карьеру и рейтинг, отвлечь внимание от внутренних проблем страны, а также сделать из РФ козла отпущения.

8 апреля российской посол в США Анатолий Антонов указал, что специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса была вызвана нежеланием Киева прекратить геноцид русских.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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