Путин заявил о сбоях в оплате нефти и газа недружественными странами

Наблюдаются сбои в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», — заявил он.

Путин подчеркнул, что перед правительством уже поставлена задача перевести расчеты в национальную валюту и постепенно снизить долю доллара и евро в системе внешней торговли. Ключевой задачей в этом направлении российский лидер назвал подготовку валютного рынка к такому переходу, «чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли».

Как пояснил глава государства, важной стратегической задачей с точки зрения финансовой, экономической безопасности России является отказ от ненадежных, скомпрометировавших себя валютных юрисдикций.

Он указал на необходимость налаживать связи с предсказуемыми партнерами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией.

Также Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки юга и востока и готовить для этого инфраструктуру. По его словам, в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении будут сокращаться, поэтому важно переориентировать экспорт на быстро растущие рынки.

Кроме того, российский лидер заявил, что самая острая из проблем для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) — это нарушение логистики экспортных поставок из-за действий недружественных стран.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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