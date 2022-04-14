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Омбудсмен рассказала о состоянии выброшенного в мусор в Москве ребенка

Омбудсмен: жизни и здоровью выброшенного в мусор в Москве младенца ничего не угрожает
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Жизни и здоровью выброшенной в мусор девочки ничего не угрожает. Об этом 14 апреля сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

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«Никаких скрытых или видимых повреждений нет. Она сейчас находится в реанимационном отделении, потому что так положено», — сказала она.

По словам детского омбудсмена, у ребенка было легкое переохлаждение. Планируется следить за ее дальнейшей судьбой.

Ранее в четверг Следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту обнаружения младенца в камере мусоропровода в жилом доме на северо-востоке столицы. Инцидент произошел по адресу: Северный бульвар, 12. Ребенка доставили в больницу.

Правоохранители установили личность матери девочки. По данным источника «Известий», ею оказалась 42-летняя женщина, ее госпитализируют в городскую больницу. После того как она получит медпомощь, следователи проведут с ней беседу.

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