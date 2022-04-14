Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле жилых домов в Климово со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома в Брянской области. Такое заявление сделал губернатор региона Александр Богомаз в четверг, 14 апреля, в своем Telegram-канале.

Глава области заявил, что в результате обстрела, который устроили вооруженные силы Украины, в поселке городского типа Климово были повреждены два жилых дома. Среди населения есть пострадавшие люди.

«На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил Богомаз.

Помимо этого он отметил, что власти сделают всё необходимое для помощи тем, кто пострадал при обстреле.

14 апреля в пограничном управлении ФСБ по Брянской области рассказали о том, что автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи был обстрелян со стороны Украины. Тогда на территории погранпункта находилось свыше трех десятков беженцев Украины, которые направлялись на территорию Российской Федерации.

13 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил информацию об обстреле погранпункта в Кореневском районе, граничащем с Украиной.

Ранее, 9 апреля, он сообщал об обстреле пограничного поста в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района Курской области из минометов со стороны Украины.

5 апреля был совершен обстрел российских пограничников в Суджанском районе Курской области. Старовойт заявлял, что ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.

Еще один обстрел был 29 марта. В результате происшествия никто не пострадал, также на тот момент не было зафиксировано разрушений. Старовойт призывал тогда граждан не паниковать и заверял, что ситуация находится под контролем.

Повышенный уровень террористической опасности введен в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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