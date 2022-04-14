Взносы на капремонт вырастут в Ленинградской области в 2023 году

В Ленинградской области в 2023 году поднимут плату за капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Минимальный размер взноса составит 10,9 рублей за 1 кв. м жилья. Сейчас жители региона платят 8,98 рублей за «квадрат».

Повышение тарифа позволит сохранить темпы проведения капремонта и качественно выполнить уже запланированные работы. Как отмечает телеканал «78», плата при этом останется одной из самых низких на Северо-Западе.

В 2022 году работы пройдут в 945 многоквартирных домах во всех районах области. Подрядчики займутся ремонтом фасадов, фундаментов, кровель, систем отопления, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения.