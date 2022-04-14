Беженец рассказал, как ВСУ расстреляли ребенка, сидевшего у него на руках

Беженец рассказал, как ВСУ расстреляли ребенка, сидевшего у него на руках

2022-04-14 16:49:14

2022-04-14 16:49:14

2022-04-14 16:49:14

2022-04-14 16:49:14

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