Прямой эфир
Мир
Польские власти намерены снести 60 памятников советским солдатам
Мир
Украина сообщила о четвертом обмене пленными с Россией
Экономика
Путин поручил подготовить российский рынок к переходу на расчеты в нацвалютах
Интернет
В МИД РФ заявили о сотнях тысяч еженедельных хакерских атак на Россию
Экономика
ЦБ сообщил о структурном профиците ликвидности банковской системы РФ
Мир
Зеленский потребовал у Еврокомиссии $7 млрд финансовой помощи в месяц
Общество
Часть школ в Брянской области переведут на дистанционное обучение
Мир
Инфляция в Швеции выросла до самых высоких показателей с 1991 года
Экономика
Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на рынки Юга и Востока
Мир
Первая группа иностранных моряков выехала из Мариуполя в свои страны
Мир
Консульские учреждения Польши в РФ почти полностью остановили выдачу виз

ПСБ предложил новую технологию приёма платежей для малого бизнеса

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ПСБ первым на российском рынке эквайринговых услуг запустил возможность для бизнеса принимать платежи с помощью смартфона, не выходя из мобильного банка. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Сервис реализован на базе технологии SoftPOS, которую ПСБ запустил для приема платежей в 2021 году. Новое решение подходит для любого телефона с NFC-модулем, работающего на операционной системе Android 9.0 и выше.

Технология SoftPOS дает возможность использовать смартфон не только как платежный терминал, но и как часть рабочего места кассира. Это позволяет предпринимателям вести бизнес с соблюдением всех положений закона о контрольно-кассовой технике. Такое решение, уверены эксперты ПСБ, будет особенно востребовано малым бизнесом, курьерскими службами, торговыми точками с небольшой проходимостью и другими компаниями, работающими там, где не требуется выдавать большое количество чеков в короткий промежуток времени.

«Основное преимущество, которое получают предприниматели, работая с приложением SoftPOS, — это значительная экономия на покупке и обслуживании POS-терминала, при выполнении всех требований законодательства, и ПСБ отмечает востребованность этой услуги: количество обращений клиентов на подключение SoftPOS за последние полгода выросло в пять раз, а четверть клиентов банка в сегменте массового бизнеса сегодня выбирают SoftPOS вместо обычного POS-терминала. Мы решили сделать этот сервис еще удобнее, поэтому интегрировали возможность приема платежей в мобильное приложение ПСБ Бизнес: теперь у клиентов нет необходимости переключаться между приложениями, установленными на смартфоне, для проведения обычных процедур оплаты, а достаточно только установить на смартфон виджет, который позволяет одним нажатием активировать функцию оплаты», — сказал Никита Хомутов, директор по эквайрингу ПСБ.

Ранее в ПСБ отметили рост интереса россиян к факторингу — услуги для бизнеса, работающего на условиях отсрочки платежа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022