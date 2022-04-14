ПСБ предложил новую технологию приёма платежей для малого бизнеса

ПСБ первым на российском рынке эквайринговых услуг запустил возможность для бизнеса принимать платежи с помощью смартфона, не выходя из мобильного банка. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Сервис реализован на базе технологии SoftPOS, которую ПСБ запустил для приема платежей в 2021 году. Новое решение подходит для любого телефона с NFC-модулем, работающего на операционной системе Android 9.0 и выше.

Технология SoftPOS дает возможность использовать смартфон не только как платежный терминал, но и как часть рабочего места кассира. Это позволяет предпринимателям вести бизнес с соблюдением всех положений закона о контрольно-кассовой технике. Такое решение, уверены эксперты ПСБ, будет особенно востребовано малым бизнесом, курьерскими службами, торговыми точками с небольшой проходимостью и другими компаниями, работающими там, где не требуется выдавать большое количество чеков в короткий промежуток времени.

«Основное преимущество, которое получают предприниматели, работая с приложением SoftPOS, — это значительная экономия на покупке и обслуживании POS-терминала, при выполнении всех требований законодательства, и ПСБ отмечает востребованность этой услуги: количество обращений клиентов на подключение SoftPOS за последние полгода выросло в пять раз, а четверть клиентов банка в сегменте массового бизнеса сегодня выбирают SoftPOS вместо обычного POS-терминала. Мы решили сделать этот сервис еще удобнее, поэтому интегрировали возможность приема платежей в мобильное приложение ПСБ Бизнес: теперь у клиентов нет необходимости переключаться между приложениями, установленными на смартфоне, для проведения обычных процедур оплаты, а достаточно только установить на смартфон виджет, который позволяет одним нажатием активировать функцию оплаты», — сказал Никита Хомутов, директор по эквайрингу ПСБ.

Ранее в ПСБ отметили рост интереса россиян к факторингу — услуги для бизнеса, работающего на условиях отсрочки платежа.