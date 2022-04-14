В Минобороны России сообщили, что крейсер «Москва» сохраняет плавучесть

Открытое горение на крейсере «Москва» ликвидировано. Очаг пожара локализован, корабль сохраняет плавучесть, сообщили 14 апреля в Минобороны РФ.

«Взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено», — отметили в ведомстве.

В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. Также принимаются меры по буксировке крейсера в порт.

Пожар на борту ракетного крейсера произошел 14 апреля, в результате которого сдетонировал боезапас. Экипаж корабля был эвакуирован.

Также в четверг стало известно, что о произошедшем уже доложили президенту России Владимиру Путину.

Крейсер является флагманом Черноморского флота, головным кораблем проекта 1164 «Атлант». Он был введен в эксплуатацию в 1983 году под именем «Слава». В 1996 году крейсер переименовали в нынешнее название.