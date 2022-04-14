Опубликованы кадры с горящими домами на границе в Брянской области

В Сети опубликовали кадры с горящими домами на границе в Брянской области.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок городского типа Климово. В результате обстрела пострадали семь человек.

По данным «Известий», три человека находятся в тяжелом состоянии, среди которых годовалый ребенок. В состоянии средней тяжести — четыре местных жителя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела поселка Климово. По данным ведомства, ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство РФ на двух вертолетах и произвели не менее шести авиаударов по жилым домам.

В тот же день в пограничном управлении ФСБ по Брянской области сообщили, что пограничный пункт пропуска был обстрелян со стороны Украины. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Россию украинских беженцев.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».