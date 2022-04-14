В МИД РФ заявили о возможных мерах при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Россия будет вынуждена принять необходимые меры обеспечения безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Понятно, что у нас граница с Финляндией — 1300 км. Это будет означать радикальное изменение военно-политической ситуации, и понятно, что мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтем необходимыми, это альфа и омега военного строительства», — сказал он ТАСС.

Грушко подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки принимают участие в антироссийской кампании, но РФ поддерживает дипломатические контакты с Швецией и Финляндией.

Ранее в этот день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то у России станет больше официально зарегистрированных противников. По его словам, в таком случае РФ придется укреплять свои границы — усилить группировку сухопутных сил и ПВО, а также развернуть военно-морские силы в акватории Финского залива.

11 апреля Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом и что вопрос активно обсуждается.

Вместе с тем в правительстве Швеции сообщили «Известиям», что референдум о членстве в НАТО не запланирован. В пресс-службе отметили, что позиция населения представлена в местных газетах. Так, например, в проведенном изданием SvD в марте опросе 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные не определились.

В Финляндии после публикации ряда опросов правительство также приняло решение не проводить референдум. Президент страны Саули Ниинистё, который выступал ранее за такое голосование, заявил в начале апреля, что в этом нет необходимости, ведь мнение общественности уже известно.

Также 11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет на пользу этим странам. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России. Депутат подчеркнул, что, прикрываясь противостоянием «российской агрессии», НАТО стремится нарастить военное присутствие около границ РФ, однако Москва не будет равнодушно наблюдать за этим и примет меры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.