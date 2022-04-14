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Путин заявил о задержке банками недружественных стран оплаты российских энергоносителей

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Банки недружественных государств затягивают с оплатой энергоносителей России, заявил в четверг, 14 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе Российской Федерации.

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«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки недружественных стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы в национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро», — подчеркнул глава Российской Федерации.

Также он отметил, что Европа признает то, что она нуждается в российских энергоресурсах, в частности, речь идет о газе.

«Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует», — подчеркнул президент России.

Путин также обратил внимание на то, что газовые поставки из других государств будут стоить для Европы дороже. Это повлияет и на уровень жизни населения, и на способности экономики ЕС конкурировать с другими странами.

С 1 апреля все недружественные страны, которые хотели бы пользоваться российским газом, должны были открыть рублевые счета в банках РФ и с них оплачивать. Указ был подписан 31 марта Путиным. Глава государства также отмечал, что при отказе поставки будут прекращены.

30 марта инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов заявил, что отказ Европы платить за газ в рублях может привести к катастрофическим последствиям.

Как заявил 29 марта журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, «благотворительности не будет». Он предупредил, что в случае отсутствия оплаты не будет и газа. В то же время он добавил, что пока не знает, прекратит ли РФ подачу газа Евросоюзу в случае отказа от оплаты в рублях.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером заявил, что оплачивать российский газ в рублях невозможно.

В свою очередь вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о том, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. По его словам, страны «большой семерки» готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. При этом он подчеркнул, что Москва продолжит поставлять топливо в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. Однако ряд стран выступил против оплаты газа рублями.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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