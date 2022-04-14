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Политолог оценил требование Зеленского о $7 млрд финпомощи в месяц от ЕК

Политолог Швейцер оценил требование Зеленского о $7 млрд финансовой помощи в месяц от Еврокомиссии
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Если у Евросоюза есть денежные средства, он их передаст Украине. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил «Известиям» глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, комментируя сообщения о требовании президента Украины Владимира Зеленского к Еврокомиссии о $7 млрд финансовой помощи в месяц.

Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция
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«Если у Евросоюза есть деньги, он Украине их даст. Брюссель взял на себя определенные моральные обязательства — он занимается беженцами и, скорее всего, будет восстанавливать Украину, когда это всё закончится. Словом, свои обязательства ЕС выполнять будет. Другой вопрос, в какой степени — в плане средств это довольно непростая тема», — подчеркнул он.

Как ранее в этот день сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат.

Указывалось, что украинский лидер озвучил данное требование на прошлой неделе во время визита фон дер Ляйен в Киев. Помимо этого, Зеленский рассказал о проблемах, с которыми столкнулась страна при попытке экспортировать зерно.

Глава ЕК в ответ заявила, что Евросоюз будет применять ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Киеву в этом вопросе.

Накануне стало известно, что ЕС увеличит финансирование украинской армии еще на €500 млн. Тем самым первоначальный бюджет будет утроен, до €1,5 млрд. Тогда же президент США Джо Байден заявил о выделении Украине помощи на $800 млн. По словам американского лидера, новый пакет поддержки будет включать в себя уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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