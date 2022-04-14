Дизайнер оценил последствия от ограничения доступа к популярным шрифтам в России

Такие шрифты, как Times New Roman и Arial, практически не используют в дизайне, поэтому ограничение доступа к ним вряд ли существенно отразится на этой сфере. Такое мнение высказал в четверг, 14 апреля, моушн-дизайнер Арсений Соколов.

«Times New Roman и прочими я не пользуюсь в своей деятельности вообще. Эти шрифты использовали люди, которые печатали на двери объявления о распродаже. Какие-то крупные компании нанимают под себя дизайнеров, чтобы те разрабатывали специальные шрифты, либо какой-то другой модифицировали», — сказал Соколов в беседе с Lenta.Ru.

Так как шрифты предустановлены в Windows и не обновляются онлайн, вряд ли они будут удалены с компьютеров. По мнению моушн-дизайнера, от ограничения к данным шрифтам пострадают только российские учебные заведения, которые активно их использовали.

Ранее сообщалось, что пользователи из России не смогут использовать популярные шрифты из библиотеки Monotype. Американская графическая корпорация, обладающая правами на такие шрифты, как Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, ограничила доступ к своим ресурсам на территории РФ, сообщается на сайте kp.ru.

11 марта с российского рынка ушла американская компания NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton. Такое решение было принято в связи с новыми правилами экспортного контроля.

5 марта американские компании Adobe и IBM, создающие и поставляющие программное обеспечение, объявили о прекращении продаж продуктов и услуг в России.

За день до этого стало известно, что американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

IT-компании начали уходить с российского рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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