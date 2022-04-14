Hyundai Ioniq 5 признали всемирным автомобилем года

Экспертное жюри ежегодного конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY) обнародовало итоги голосования. В 2022 году лучшим автомобилем в мире признан электрический Hyundai Ioniq 5. Кроме того, этой же модели достались еще две победы в других номинациях — «Лучший электромобиль года в мире» и «Лучший автомобильный дизайн в мире».

«Для нас большая честь получить эти престижные награды. <...> Ioniq 5 представляет собой ключевое достижение для нас, поскольку мы являемся пионерами нового поколения интеллектуальной мобильности. Наш революционный электромобиль оказал сильное влияние на экологически сознательных и требовательных потребителей во всем мире, и его успех способствует ускорению электрификации автомобильной промышленности», — сказал Джэ Хун Чанг, президент и главный исполнительный директор Hyundai Motor Company.

В категории «Всемирный автомобиль года» электрокару пришлось посоревноваться с Ford Mustang Mach-E и Kia EV6.

1 марта организаторы премии «Европейский автомобиль года» (Car of the Year) назвали победителя конкурса в 2022 году. Так, победу одержал корейский электромобиль Kia EV6, который был высоко отмечен жюри конкурса за дизайн и технологии. В тройку лидеров конкурса вошли также хетчбэк Renault Megane E-Tech и Hyundai Ioniq 5.

В 2021 году обладателем титула стал немецкий электромобиль Volkswagen ID.4. За него отдали большинство голосов члены жюри. На решающей стадии конкурса модели пришлось соперничать с Toyota Yaris и Honda E.