Состояние отремонтированных дорог проверили в Орловской области после зимы

Специалисты дорожно-строительного управления и представители местных администраций завершили обследование порядка 50 асфальтовых дорог в Орловской области, которые были отремонтированы с 2017 по 2021 год. Эксперты отмечают, что повреждения проезжей части носят незначительный характер.

Обследование проводилось на тех дорогах, которые находятся на гарантии подрядчика. В дорожно-строительном управлении Орловского района отметили, что ремонт был выполнен качественно. В основном выявлено расхождение продольного шва, трещины и шелушение асфальтового покрытия. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Всего составлено 44 акта о гарантийном обслуживании дорог. В адрес подрядчиков направлены письма об устранении выявленных замечаний. Ремонт будет проведен до 29 апреля.