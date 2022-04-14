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Украина сообщила о четвертом обмене пленными с Россией

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Россия и Украина в очередной раз обменялись пленными. Об этом 14 апреля сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

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«По приказу президента [Украины Владимира] Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными. Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину. В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан», — написала она в своем Telegram-канале.

Подтверждений этой информации со стороны российских официальных лиц на данный момент нет.

Ранее, 12 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с Украины идет большое количество фейков. По словам представителя Кремля, они появляются там благодаря работе различных помощников, в том числе из международных пиар-агентств.

О третьем обмене пленными стало известно 24 марта. Верещук тогда сообщила, что он прошел по формуле 10 на 10. Позднее в тот же день эту информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

О втором обмене пленными с Украиной заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 марта.

О первом обмене стало известно 22 марта. Тогда Москалькова сообщила, что мэра Мелитополя обменяли на девятерых российских военных.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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