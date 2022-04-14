Общественные территории в Псковской области благоустроят за 165 млн рублей

В 2022 году на благоустройство общественных территорий в Псковской области направят 165 млн рублей. Основная часть средств поступит из федерального бюджета.

По словам заместителя губернатора региона Василия Осипова, основная часть запланированных работ входит в нацпроекты. Софинансирование из регионального бюджета составит порядка 1%, сообщает Псковское агентство информации. Благоустройство направлено на создание комфортных условий для граждан и снижение депрессивного состояния территорий.

Работы проведут на 42 общественных пространствах, а также в 30 дворах. В 2021 году был заявлен аналогичный объем работ, однако в регион поступило дополнительное финансирование в размере 200 млн рублей на благоустройство дворов.

Ранее сообщалось, что в поселке Дубрава-1 Великолукского района планируется создание пешеходной зоны. Она разместится на главной улице населенного пункта. Подрядчику предстоит уложить тротуары, провести освещение и водосточную канаву.